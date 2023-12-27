Денежная помощь доступна для тех, кто получил статус переселенца не ранее трех месяцев назад.

Продолжается регистрация на получение международной денежной помощи. Украинцам нужно успеть подать заявку на получение денежной помощи. Стало известно, как украинцам получить международную денежную помощь.



Общественная организация "Fight For Right" сообщила об открытии регистрации для получения денежной помощи для недавно перемещенных семей с лицами с инвалидностью и детьми с этой категорией. Адресная денежная помощь предназначена для успокоения основных расходов в зимний период для столкнувшихся с потерей жилья и средств для проживания.

Денежная помощь доступна для тех, кто получил статус переселенца не ранее трех месяцев назад. К этой категории относятся:

Лица с инвалидностью.

Родители детей с инвалидностью.

Дедлайн для подачи заявок на денежную помощь истекает 28 декабря. Для регистрации нужно заполнить онлайн-форму, доступную по следующей ссылке.

Важно помнить, что вместе с заявкой необходимо скачать:

Копия свидетельства о статусе переселенца.

Справка от Медико-социальной экспертной комиссии.

В случае одобрения заявки на получение денежной помощи представители организации лично свяжутся с вами. Эта инициатива поддерживается представительством HIAS Ukraine, являющегося частью международной американской еврейской гуманитарной организации HIAS и занимающейся денежной помощью переселенцам.

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