Продолжается регистрация на получение международной денежной помощи. Украинцам нужно успеть подать заявку на получение денежной помощи. Стало известно, как украинцам получить международную денежную помощь.

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Общественная организация "Fight For Right" сообщила об открытии регистрации для получения денежной помощи для недавно перемещенных семей с лицами с инвалидностью и детьми с этой категорией. Адресная денежная помощь предназначена для успокоения основных расходов в зимний период для столкнувшихся с потерей жилья и средств для проживания.

Денежная помощь доступна для тех, кто получил статус переселенца не ранее трех месяцев назад. К этой категории относятся:

  • Лица с инвалидностью.
  • Родители детей с инвалидностью.

Дедлайн для подачи заявок на денежную помощь истекает 28 декабря. Для регистрации нужно заполнить онлайн-форму, доступную по следующей ссылке.

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Важно помнить, что вместе с заявкой необходимо скачать:

  • Копия свидетельства о статусе переселенца.
  • Справка от Медико-социальной экспертной комиссии.

В случае одобрения заявки на получение денежной помощи представители организации лично свяжутся с вами. Эта инициатива поддерживается представительством HIAS Ukraine, являющегося частью международной американской еврейской гуманитарной организации HIAS и занимающейся денежной помощью переселенцам.

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