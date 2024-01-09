Даже при введенном в Украине военном состоянии пенсионеры имеют возможность самостоятельно увеличить свои пенсионные выплаты. О том, как это возможно повысить пенсию на 54 % и как рассчитать надбавку, рассказали в ПФУ.

Законодательство о пенсионном обеспечении содержит стимулы для граждан выходить на пенсию позже. При отсрочке пенсии более чем на 6 лет основной размер пенсионных выплат увеличится на 54%.

Об этом рассказала Наталья Рад, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. Таким образом, те, кто имеет право на пенсию по возрасту согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", могут задержать ее получение, продолжая работать и получать пенсию позже.

Пенсия по возрасту, назначаемая с учетом приобретенного страхового стажа на день обращения, увеличивается при отсрочке следующим образом: на 0,5% за каждый полный месяц стажа при отсрочке до 60 месяцев и на 0,75% за каждый полный месяц при отсрочке свыше 60 месяцев, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста.

Кроме того, недавно в Украине выросли минимальные пенсионные выплаты с 1 января, а именно с 2093 гривен до 2361 гривен. Максимальная пенсия теперь составляет 23610 гривен. Также ожидается рост средней пенсионной выплаты, которая в 2024 году достигнет 6 тысяч гривен по сравнению с 5311 гривнами в 2023 году.

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