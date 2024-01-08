Валерій Залужний повідомив, що у ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті, авіаційні, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні БпЛА.

Усього, за словами Валерія Залужного, було зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника

«Атаковано об’єкти критичної, цивільної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії, спрямував по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях», - йдеться в новій заяві Залужного.

У підсумку захисникам неба над Україною вдалося знищити 8 ударних БпЛА "Shahed-136/131”, 18 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

За словами Валерія Залужного, ворог запустив по Україні 8 ударних БпЛА, 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400, 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», 24 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55, 8 крилатих ракет Х-22, 6 балістичних ракет «Іскандер-М», дві керовані авіаційні ракети Х-31П.

Тим часом рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

Є жертви і поранені.

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