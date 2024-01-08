На Бахмутському напрямку йдуть жорстокі бої, російські загарбники продовжують штурмувати і дещо змінили тактику.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

Зокрема, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 3 атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

За деякими даними, ворог дещо змінив тактику.

Як розповів військовий кореспондент Андрій Ціплієнко, окупанти продовжують використовувати тактику шурмових хвиль у групах від кількох людей до 50 бійців. Але з новими деталями.

«Першими відтепер йдуть професійні штурмовики. Якщо їм вдалось просунутись, за ними другою хвилею, одразу посилають «копачів», чия задача швидко викопати окопи та закріпитися. Далі окопи заповнюють «мобіки»», - повідомив Цаплієнко.

У свою чергу Юрій Федоренко, командир роти ударних БПЛА 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, повідомив, що між Бахмутом та Часовим Яром ідуть складні бої.

"Противник продовжує штурмувати, але суттєвих успіхів об'єктивно не мав. Більшість відтинків на Бахмутському напрямку, де працюють потужні бригади Сил оборони, закриті.

Противник під час ведення бойових дій несе достатньо суттєві втрати свого ударно-штурмового потенціалу", - розповів Федоренко.

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