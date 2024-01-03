Важкі бої не стихають ні на мить, українські захисники мають новий успіх.

Як повідомляють в Генштабі ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Так, російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

«Сили оборони протягом минулої доби відбили 8 атак противника поблизу Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області. Південно-східніше Новобахмутівки наші захисники покращили тактичне положення», - повідомили в Генштабі.

Деякі подробиці боїв на Авдіївському напрямку розповів і військовий кореспондент Богдан Мірошніков

За його словами, у напрямку Степового тривають виснажливі бої з періодичними всплесками активності ворога - із залученням броні.

«Північніше села ворог просунувся на 200 метрів у бік Очеретиного. Від ЛБЗ до цього села наразі вже загрозлива відстань. Від Водяного ворог продовжує наступати у трьох напрямках - на Первомайське, Сєвєрне, а також на ділянку між Первомайським та Сєвєрним», - повідомив Мірошніков у своєму Телеграм-каналі.

На каскаді ставків продовжуються бої з мінімальними успіхами в окупантів, зазначив Мірошніков.

У приватному секторі на півдні Авдіївки, каже військовий кореспондент, ворог зміг пройти десь 100 метрів.

Додамо, раніше стало відомо про нову трагедію в Авдіївці - правоохоронці дістали з-під плит зруйнованого будинку тіло загиблого чоловіка

Він з родиною перебував у квартирі на другому поверсі багатоповерхівки, коли керована авіабомба влучила в їхній будинок. Його дружина залишилася живою, її матір зазнала важких поранень, а чоловік загинув.

Також група "Білий янгол" евакуювала з міста ще шість людей, двоє з них - у важкому стані.

Останні новини України:

Російська ракета розірвалася у школі Харкова.

Таких ракетних ударів ще не було: названо дві головні мети Путіна.

Росіяни пішли ва-банк: що відбуватиметься найближчими місяцями.