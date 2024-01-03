Тяжелые бои не стихают ни на миг, украинские защитники имеют новый успех.

Как сообщают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки произошло 57 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Так, российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку.

«Силы обороны за прошедшие сутки отбили 8 атак противника вблизи Новобахмутовки, Бердичев, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области. Юго-восточнее Новобахмутовки наши защитники улучшили тактическое положение», - сообщили в Генштабе.





Некоторые подробности боев на Авдеевском направлении рассказал и военный корреспондент Богдан Мирошников

По его словам, в направлении Степного продолжаются изнурительные бои с периодическими всплесками активности врага – с привлечением брони.

«Севернее села враг продвинулся на 200 метров в сторону Очеретиного. От ЛБЗ до этого села уже угрожающее расстояние. От Водяного враг продолжает наступать на трех направлениях - на Первомайское, Северное, а также на участок между Первомайским и Северным», - сообщил Мирошников в своем Телеграмм-канале .

На каскаде прудов продолжаются бои с минимальными успехами у оккупантов, отметил Мирошников.

В частном секторе на юге Авдеевки, говорит военный корреспондент, враг смог пройти около 100 метров.

Ранее стало известно о новой трагедии в Авдеевке - правоохранители достали из-под плит разрушенного дома тело погибшего мужчины

Он с семьей находился в квартире на втором этаже многоэтажки, когда управляемая авиабомба попала в их дом. Его жена осталась жива, ее мать получила тяжелые ранения, а муж погиб.

Также группа "Белый ангел" эвакуировали из города еще шесть человек, двое из них - в тяжелом состоянии.

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