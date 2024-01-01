Ситуація на частині напрямків дуже важка, окупанти, ризикуючи всім, тиснуть на позиції українських захисників.

Як йдеться у новому зведенні Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

Так, на Авдіївському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

Тим часом на Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де окупант безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що ситуація на частині напрямків дуже важка,.

«Особливо - авдіївський, бахмутський, марʼїнський та купʼянський. Ворог хотів підловити нас на тому, що після наших наступальних дій деякі напрямки були ослаблені. І пішов у ва-банк, кинувши не просто значну частину сил та засобів, а більшість», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За словами кореспондента, якщо окупанти не досягнуть оперативно-тактичних цілей, то ловити їх на виснаженності будемо вже ми.

«Тому наступними місяцями вкотре відбуватимуться визначальні події на весь наступний рік», - зазначив аналітик.

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