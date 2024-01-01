У новорічну ніч Львів опинився під атакою російських окупантів.

Спочатку про сильні вибухи повідомляли місцеві мешканці. Згодом інформацію підтвердив мер Львова Андрій Садовий, пише Politeka.net.

«У Львові - вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою», - закликав Садовий.

Також зафіксували падіння уламків «шахеда» в Дублянах.

Повідомлялось, що горить дах гуртожитка.

Незабаром мер Львоваповідомив, що в день народження Степана Бандери росіяни повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі.

Садовий також опубліковав кадри, на яких можна побачити, що від музею залишилися тільки руїни.

«По Дублянах: пожежу в університеті ліквідовано. Без жертв», - через деякий час також уточнив мер Львова.

За словами Андрія Садового, цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові

"В університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера

- та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - підкреслив мер.

Зазначимо, що всю новорічну ніч росіяни атакували Україну ударними безпілотниками.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича - це музей меморіального типу присвячений постаті головного командира УПА Романа Шухевича, знаходився в будинку де він загинув.

В будинку музею знаходилась остання штаб-квартира головного командира УПА. Будинок мав два поверхи. На першому поверсі було розташовано п'ять тематичних зал. Другий поверх відтворював побут Головного командира УПА під час перебування його на цій підпільній квартирі.

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