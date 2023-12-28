Як повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, в Чорному морі стався підрив цивільного судна під прапором Панами.

Підрив стався на ворожій морській міні

«Балкер прямував під завантаження зерном до одного з дунайських портів», - розповів Братчук.

За його словами, судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа.

«Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині», - повідомив Сергій Братчук.

Відомо, що катери Морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт.

На даний момент відомо про двох поранених моряків. Одному надано допомогу на місці, другого пораненого доправили до найближчої лікарні. Уточнюється, що його стан задовільний.

До судна спрямовані буксири для зняття з мілини і доставки в порт.

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