Ворог атакував, коли люди чекали на евакуаційниї потяг.

В Мережі з’явилися кадри, відзняті після страшного удару по залізничному вокзалу в Херсоні, пише Politeka.net.

На них, зокрема, можна побачити тіло загиблого лейтенанта поліції.

У момент атаки близько 140 цивільних чекали відправлення евакуаційного потягу.

Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію. Завдяки чітким діям, всіх вдалося вивести в безпечні місця.

В МВС повідомляли про двох цивільних, які отримали осколкові поранення, і загиблого поліцейського.

«На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей. Наші співчуття рідним та близьким загиблого…», - розповіли в МВС.

Ще двоє поліцейських опинилися в лікарні з осколковими пораненнями.

Відомо, що загиблого лейтенанта поліції звали Ігор Місюня. Йому було всього 29 років. Службу в поліції розпочав у 2017 році у місті Долинській.

«У поліцейського залишилася дружина і двоє дітей. Співчуття рідним та близьким. Вічна памʼять», - зазначили в МВС, опублікувавши фото поліцейського.

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