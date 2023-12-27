Враг атаковал, когда люди ждали эвакуационного поезда.

В Сети появились кадры, снятые после страшного удара по железнодорожному вокзалу в Херсоне, пишет Politeka.net.

На них можно увидеть тело погибшего лейтенанта полиции.

В момент атаки около 140 гражданских ждали отправления эвакуационного поезда.

Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно начали эвакуацию. Благодаря четким действиям всех удалось вывести в безопасные места.

В МВД сообщали о двух гражданских, получивших осколочные ранения, и погибшем полицейском.

«К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне. Смертельное ранение получил при эвакуации людей. Наши соболезнования родным и близким погибшего…», – рассказали в МВД.

Еще двое полицейских оказались в больнице с осколочными ранениями.

Известно, что погибшего лейтенанта полиции звали Игорь Мисюня. Ему было всего 29 лет. Службу в полиции начал в 2017 году в городе Долинский.

«У полицейского осталась жена и двое детей. Соболезнования родным и близким. Вечная память», - отметили в МВД, опубликовав фото полицейского.

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