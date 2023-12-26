Правила мобілізації в України кардинально можуть змінитись вже найближчим часом – Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт про мобілізацію та посилення відповідальності за військові правопорушення.

Мобілізація в Україні прийме нові, набагато жорсткіші форми, пише Politeka.net.

У Раді зареєстровано новий законопроект про мобілізацію в Україні – «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби».

Тепер документ розглянуть у комітетах, також попереду голосування у двох читаннях.

Серед головних змін, які пропонуються законопроєктом про мобілізацію в Україні - зниження призовного віку з 27 до 25 років; повістку із викликом у військомат можуть надіслати через електронний кабінет призовника або на електронну пошту;

Мобілізація в Україні ннабуде нових, більш жорстких форм.

запровадження базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах; надання повноважень Нацполіції щодо участі у заходах мобілізації;

обмеження прав тих, хто ухиляється від військового обліку та військової служби; під час мобілізації усі громадяни України з 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи та пред'являти їх ТЦК;

всі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження прибути до ТЦК, незалежно від отримання повістки . Поважні причини неприбуття - перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина і смерть близького родича чи близьких родичів дружини;

Крім того, чоловіки від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть податись на оформлення паспорта України за умови наявності військово-облікових документів.

Це, підкреслимо, стосується як внутрішніх, так і закордонних паспортів.

Ті, хто на військовому обліку, зобов'язані протягом 30 днів уточнити адресу проживання, номер контактного телефону, електронну пошту та інші військово-облікові дані:

у разі перебування на території України шляхом прибуття самостійно до ТЦК та СП за місцем перебування на військовому обліку або за своїм місцем проживання або до центру надання адміністративних послуг;

у разі перебування за кордоном – шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу або на офіційний номер телефону, вказаних на офіційному сайті територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

Усі громадяни України 18-60 років повинні стати на облік. (В тому числі, хто має відстрочку та тих, кого можуть мобілізувати тільки за бажанням);

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт щодо нових правил мобілізації та військової служби 10 січня 2024 року.

Після ухвалення документа закон набуде чинності через місяць, за винятком окремих частин.

Законопроект про посилення мобілізації в Україні викликав хвилю обговорень в Мережі. Зокрема, той факт, що народні депутати не підлягають мобілізації.

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