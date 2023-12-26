Мобилизация в Украине примет новые, гораздо более жесткие формы, пишет Politeka.net.
В Раде зарегистрирован новый законопроект о мобилизации в Украине – «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы».
Теперь документ будет рассмотрен в комитетах, также впереди голосования в двух чтениях.
Среди главных изменений, предлагаемых законопроектом о мобилизации в Украине – снижение призывного возраста с 27 до 25 лет; повестку с вызовом в военкомат могут отправить через электронный кабинет призывника или по электронной почте;
Мобилизация в Украине приобретет новые, более жесткие формы.
введение базовой общевойсковой подготовки до трех месяцев для всех граждан от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях; предоставление полномочий Нацполиции по участию в мероприятиях по мобилизации;
ограничение прав уклоняющихся от военного учета и военной службы; во время мобилизации все граждане Украины с 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их ТЦК;
все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в ТЦК, независимо от получения повестки. Уважительные причины неприбытия – препятствия стихийного характера, болезнь и смерть близкого родственника или близких родственников жены;
Кроме того, мужчины от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут подать на оформление паспорта Украины при наличии военно-учетных документов.
Это, подчеркнем, касается как внутренних, так и загранпаспортов.
Те, кто на военном учете, обязаны в течение 30 дней уточнить адрес проживания, номер контактного телефона, электронную почту и другие военно-учетные данные:
в случае пребывания на территории Украины путем прибытия самостоятельно в ТЦК и СП по месту нахождения на военном учете или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг;
в случае пребывания за границей – путем уведомления по официальному электронному адресу или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте территориального центра комплектования и социальной поддержки по месту пребывания на военном учете.
Все граждане Украины 18-60 лет должны встать на учет. (В том числе, кто имеет отсрочку и тех, кого могут мобилизовать только по желанию);
Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о новых правилах мобилизации и военной службы 10 января 2024 года.
После принятия документа закон вступит в силу через месяц, за исключением отдельных частей.
Законопроект об усилении мобилизации в Украине вызвал волну дискуссий в Сети. В частности, тот факт, что народные депутаты не подлежат мобилизации.
Последние новости Украины:
Мужчина отказался от мобилизации из-за совета брата и истерики ребенка.
Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.
Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.