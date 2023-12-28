Як повідомляють в Повітряних силах ЗС України, ворог запустив «Шахеди» із району Приморсько-Ахтарськ – рф.

Загалом було зафіксовано пуски вісьмох дронів.

«Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України», - розповіли захисника неба.

Збити «Шахеди» вдалося в межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

У моніторингових чатах повідомляли про вибухи – йшла «антимопедна робота».

«… Всього у Дніпропетровській області група мопедів (3-5 шт.) Один завертає на Запоріжжя з півночі – може бути чути антимопедну роботу! Інші пролітають у районі Нікополя північно-східним курсом… Всі мопеди поки що летять курсом на Запоріжжя, на місто залітатимуть із західного боку (якщо курс не змінять) По них працюють, можливо чути роботу антимопедних військ!..», - повідомлялось у групі «Миколаївський Ваньок».

Додамо, тим часом стало відомо, що Україна із серпня-2023 серійно випускає аналог "Шахеда".

Про це розповів керівник Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. За словами міністра, Україна має щонайменше п'ять аналогів безпілотника Shahed-131, які виробляються серійно. Крім того, є один аналог БПЛА-камікадзе Shahed-136.

Останні новини України:

Названо населені пункти, які під загрозою захоплення РФ.

З'явилися кадри з місця страшного удару по вокзалу.

Окупанти щосили лізуть на Авдіївку - під чиїм контролем зараз коксохім.