Без заняття коксохіму про Авдіївку російські окупанти можуть лише мріяти та захопити його окупантам буде дуже складно.

Як повідомляється у новому зведенні Генштаба ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

Зокрема, на Авдіївському напрямку, де ворог не полишає спроб оточити Авдіївку.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Згідно з неофіційними даними, на Авдіївському напряму ворог незначно просунувся.

За словами військового кореспондента Богдна Мірошнікова, це сталося південніше очисних.

«Надалі намагається закріпитися. Але це не завжди йому вдається через наш потужний вогневий вплив. У напрямку Очеретиного - важкі бої, але ворог не мав нових просувань. У Степовому стабільно здихає ворог в результаті невдалих штурмів. Напрямки Первомайського, Невельського і 9-го кварталу Авдіївки - те саме», - повідомив Мірошніков у своєму телеграм-каналі.

За його словами, у приватному секторі на півдні міста ворог зміг просунутися на 200 метрів, але не закріпився. Закріпитися поки не зміг. Від СТ "Виноградники" на схід окупанти просунулися на 300 метрів.

Західніше Камʼянки ворог мав успіхи у бік Авдіївського карʼєру.

У свою чергу речник 47-ї бригади Дмитро Лазуткін повідомив, що росіяни зосередили дуже багато сил, щоб захопит коксохім в Авдіївці.

"Без заняття коксохіму про Авдіївку вони можуть лише мріяти. Для них це — приваблива ціль. Взяти коксохім буде дуже складно. Я не переконаний, що в них в них є такі сили, хоча їх дуже багато зосереджено. Але вони постійно зазнають втрати".

Попри те, що наразі на території заводу вцілілих будівель немає, тримати оборону тут можна.

За словами Лазуткіна, Авдіївський коксохім перебуває під контролем сил оборони й перебуватиме надалі.

За словами військовослужбовців, окупантів геть не бентежать втрати, яких вони зазнають у штурмах. Територія перед заводом буквально засипана тілами окупантів, але вони, не зважаючи на це, намагаються просунутись і захопити завод. Штурмують окупанти щодня.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що росіяни можуть захопити Авдіївку за 2-3 місяці.

Залужний підкреслив, що території важливі, але люди — ще більше.

«У противника є можливість концентрувати свої сили, артилерію і авіацію на тому чи іншому напрямку. росіяни можуть зробити за 2-3 місяці з містом те, що трапилось з Бахмутом», - висловився Залужний про оборону Авдіївки.

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