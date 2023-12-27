Без занятия коксохима об Авдеевке российские оккупанты могут только мечтать и захватить его оккупантам будет очень сложно.

Как сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

В частности, на Авдеевском направлении, где враг не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

Согласно неофициальным данным, на Авдеевском направлении враг незначительно продвинулся.

По словам военного корреспондента Богдна Мирошникова, это произошло южнее очистных.

«В дальнейшем пытается закрепиться. Но это не всегда ему удается из-за нашего мощного огневого воздействия. В направлении Очеретиного – тяжелые бои, но враг не имел новых продвижений. В Степном стабильно сдыхает враг в результате неудачных штурмов. Направления Первомайского, Невельского и 9-го квартала Авдеевки – то же самое», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По его словам, в частном секторе на юге города враг смог продвинуться на 200 метров, но не закрепился. Закрепиться пока не смог. От СТ "Виноградники" восточнее оккупанты продвинулись на 300 метров.

Западнее Каменки враг имел успехи в сторону Авдеевского карьера.

В свою очередь спикер 47-й бригады Дмитрий Лазуткин сообщал, что россияне сосредоточили очень много сил, чтобы захватить коксохим в Авдеевке.

"Без занятия коксохимом об Авдеевке они могут только мечтать. Для них это привлекательная цель. Взять коксохим будет очень сложно. Я не убежден, что у них у них есть такие силы, хотя они очень много сосредоточены. Но они постоянно терпят потери".

Несмотря на то, что на территории завода уцелевших построек нет, держать оборону здесь можно.

По словам Лазуткина, Авдеевский коксохим находится под контролем сил обороны и будет находиться в дальнейшем.

По словам военнослужащих, окупантов совсем не смущают потери, которые они несут в штурмах. Территория перед заводом буквально засыпана телами оккупантов, но они, несмотря на это, пытаются продвинуться и захватить завод. Штурмуют оккупанты ежедневно.

Добавим, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечал, что россияне могут захватить Авдеевку за 2-3 месяца.

Залужный подчеркнул, что территории важны, но люди еще больше.

«У противника есть возможность концентрировать свои силы, артиллерию и авиацию в том или ином направлении. россияне могут сделать за 2-3 месяца с городом то, что случилось с Бахмутом», - высказался Залужный об обороне Авдеевки.

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