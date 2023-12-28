В ночь на 28 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали Украину БпЛА типа «Shahed».

Как сообщают в Воздушных силах ВС Украины, враг запустил «Шахеды» из района Приморско-Ахтарск – РФ.

В общей сложности были зафиксированы пуски восьми дронов.

«Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины», - рассказали защитника неба.

Сбить «Шахеды» удалось в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей.

В мониторинговых чатах сообщали о взрывах – шла «антимопедная работа».

«… Всего в Днепропетровской области группа мопедов (3-5 шт.) Один заворачивает на Запорожье с севера – может быть слышна антимопедная работа! Другие пролетают в районе Никополя по северо-восточному курсу… Все мопеды пока летят курсом на Запорожье, на город будут залетать с западной стороны (если курс не изменят) По ним работают, возможно слышать работу антимопедных войск!..», - сообщалось в группе « Николаевский Ванек».

Добавим, между тем стало известно, что Украина с августа-2023 серийно выпускает аналог "Шахеда".

Об этом рассказал руководитель Министерства по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин. По словам министра, Украина имеет по меньшей мере пять производимых серийно аналогов беспилотника Shahed-131. Кроме того, есть один аналог БПЛА-камикадзе Shahed-136.

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