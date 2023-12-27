Дуже складною залишається ситуація на Сході, з’явилися нові важливі подробиці з поля бою.

Як повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, окупанти продовжують наступ на Куп’янському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках.

«На Куп’янському напрямку противник намагається будь-якою ціною захопити Синьківку та створити умови для блокування Куп’янська», - повідомив Сирський.

За його словами, після понесених втрат ворог проводить перегрупування своїх підрозділів, продовжує нарощувати зусилля за рахунок переміщення підрозділів з інших напрямків.

«Загальна кількість особового складу штурмових ворожих підрозділів складає більше двох тисяч», - уточнив Сирський.

На Лиманському напрямку росіяни відновили інтенсивні наступальні дії з метою витіснення українських військ з району Серебрянського лісництва та розширення Торського виступу.

«Також, ворог не відмовляється від спроб захоплення Тернів та виходу до річки Чорний Жеребець», - додав Олександр Сирський.

Також Сирський повідомив, що на Сіверському напрямку ворог намагається розвинути наступ в районах Спірного та Білогорівки.

Окупанти здійснюють підготовку штурмових підрозділів із числа повітряно-десантних частин для розвитку наступу в напрямку Соледар, Сіверськ.

Останні новини України:

Окупанти щосили лізуть на Авдіївку - під чиїм контролем зараз коксохім.

Також стали відомі подробиці трагедії в центрі Києва.

Навкруги все почорніло - названо кількість жертв і поранених після нової атаки.