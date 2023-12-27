Жахлива подія сталася в Шевченківському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на рятувальників столиці.

Ввечері 26 грудня надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Татарській.

Як виявилося, пожежа сталася в одній із квартир на 14-му поверсі будинку.

Рятувальники, які приїхали на виклик, приборкали полум’я, але, на жаль, внаслідок пожежі є загиблий.

Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, з палаючої квартири вистрибнув чоловік.

Врятувати його вже було неможливо.

Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.

Як розповіли очевидці трагедії, спочатку вогонь було видно з вікна, згодом із квартири випала людина, а потім пролунав вибух.

Додамо, що тим часом понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу, який вчора постраждав від ворожого обстрілу, успішно дістались Києва за графіком, рівно о 7:20.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на вокзал загинув поліцейський, який допомогав евакуювати людей з-під обстрілів.

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