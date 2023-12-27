Жахлива подія сталася в Шевченківському районі Києва, пише Politeka.net з посиланням на рятувальників столиці.
Ввечері 26 грудня надійшло повідомлення про пожежу у багатоповерхівці на вул. Татарській.
Як виявилося, пожежа сталася в одній із квартир на 14-му поверсі будинку.
Рятувальники, які приїхали на виклик, приборкали полум’я, але, на жаль, внаслідок пожежі є загиблий.
Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, з палаючої квартири вистрибнув чоловік.
Врятувати його вже було неможливо.
Обставини трагічного випадку та причину пожежі встановлюють правоохоронці.
Як розповіли очевидці трагедії, спочатку вогонь було видно з вікна, згодом із квартири випала людина, а потім пролунав вибух.
Додамо, що тим часом понад 100 пасажирів з херсонського вокзалу, який вчора постраждав від ворожого обстрілу, успішно дістались Києва за графіком, рівно о 7:20.
Нагадаємо, що внаслідок атаки на вокзал загинув поліцейський, який допомогав евакуювати людей з-під обстрілів.
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