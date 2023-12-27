Як повідомили Сили оборони півдня України, було дві хвилі атак з інтервалом в 15 хвилин. Таким чином, атаки тривали сім годин.

«Зосереджено ворог вдарив по Херсону, там пошкоджено торговельний центр і багатоквартирні будинки. Також влучання відбулось в складські приміщення науково-дослідної установи аграрного профілю», - розповіли в Силах оборони півдня.

Зазначається. Що на Одещині ворог зосередився на атаці обласного центру.

«Сили протиповітряної оборони відпрацювали всі ворожі цілі. Уламки збитих БпЛА впали на одну з незаселених новобудов. Також збитий в повітрі дрон впав на дачні будинки в передмісті Одеси. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

Одна людина, на жаль, загинула, троє отримали поранення, серед яких 17-річний підліток.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах ЗС україни повідомили, що знищити вдалося 32 "Shahed-131/136".

Усього було зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131».

Сили оборони півдня також опублікували сумні наслідки падіння збитого "шахеда" на Одещині.

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Раніше стало відомо про наслідки великої атаки "Шахедів".

Також нагадаємо, що з'явилися кадри з місця страшного удару по вокзалу в Херсоні.

Крім того, повідомлялось, що Залужний зробив заяву щодо нової мобілізації.