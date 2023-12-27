Як повідомляє Polieka.net з посиланням на Повітряні сили ЗС України, у ніч на 27 грудня ворог атакував ударними БпЛА типу «Shahed» із двох напрямків: Балаклава – окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (рф).

Було зафіксовано пуски 46 «Shahed-136/131».

«Атакували хвилями у різний час, в період з 19.00 26 грудня по 03.50 27 грудня», - повідомили в Повітряних Силах.

Знищити вдалося 32 ударних БпЛА противника.

«Більшість безпілотників, які не вдалось збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БпЛА упали без наслідків», - повідомили захисники неба.

ППО працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Зазначимо, однією з пріоритетних задач вояк РФ є вишукування систем української протиповітряної оборони. Зокрема для цього вони використовують ракети типу Х31-П, які досить часто спрямовують по півдню.

Про це розповідала начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"Росіянам не настільки важливо чи це найпотужніша ППО, чи ні. Будь-яка система протиповітряної оборони для них — це погіршення результативності їхньої роботи", — повідомляла очільниця пресцентру.

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