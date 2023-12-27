Как сообщает Polieka.net со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины, в ночь на 27 декабря враг атаковал ударными БПЛА типа «Shahed» из двух направлений: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край (рф).

Были зафиксированы пуски 46 «Shahed-136/131».

"Атаковали волнами в разное время, в период с 19.00 26 декабря по 03.50 27 декабря", - сообщили в Воздушных Силах.

Уничтожить удалось 32 ударных БпЛА противника.

«Большинство беспилотников, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые территории, в частности Херсонщину. Еще несколько БПЛА упали без последствий», - сообщили защитники неба.

ПВО работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Отметим, одной из приоритетных задач вояк РФ является поиск систем украинской противовоздушной обороны. В частности, для этого они используют ракеты типа Х31-П, которые довольно часто направляют по югу.

Об этом рассказывала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Россиянам не столь важно ли это самая мощная ПВО, или нет. Любая система противовоздушной обороны для них – это ухудшение результативности их работы”, – сообщала глава прессцентра.

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