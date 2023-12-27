Как сообщили Силы обороны юга Украины, было две волны атак с интервалом в 15 минут. Таким образом, атаки продолжались семь часов.

«Сосредоточенно враг ударил по Херсону, там поврежден торговый центр и многоквартирные дома. Также попадание произошло в складские помещения научно-исследовательского учреждения аграрного профиля», – рассказали в Силах обороны юга.

Отмечается, что в Одесской области враг сосредоточился на атаке областного центра.

«Силы противовоздушной обороны отработали все враждебные цели. Обломки сбитых БПЛА упали на одну из незаселенных новостроек. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде Одессы. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован», - говорится в сообщении.

Один человек, к сожалению, погиб, трое получили ранения, среди которых 17-летний подросток.

Напомним, ранее в Воздушных силах ВС Украины сообщили, что уничтожить удалось 32 "Shahed-131/136".

Всего были зафиксированы пуски 46 «Shahed-136/131».

Силы обороны юга также опубликовали печальные последствия падения сбитого "шахеда" в Одесской области.

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Ранее стало известно о последствиях большой атаки "Шахедов".

Также напомним, что появились кадры с места страшного удара по вокзалу в Херсоне.

Кроме того, сообщалось, что Залужный сделал заявление о новой мобилизации.