Ужасное событие произошло в Шевченковском районе Киева, пишет Politeka.net со ссылкой на спасателей столицы.

Вечером 26 декабря поступило сообщение о пожаре в многоэтажке по ул. Татарской.

Как оказалось, пожар произошел в одной из квартир на 14-м этаже дома.

Приехавшие на вызов спасатели укротили пламя, но, к сожалению, в результате пожара есть погибший.

Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из горящей квартиры выпрыгнул мужчина.

Спасти его было невозможно.

Обстоятельства трагического случая и причину пожара устанавливают правоохранители.

Как рассказали очевидцы трагедии, сначала огонь был виден из окна, впоследствии из квартиры выпал человек, а затем раздался взрыв.

Тем временем более 100 пассажиров с херсонского вокзала, который вчера пострадал от вражеского обстрела, успешно добрались до Киева по графику, ровно в 7:20.

Напомним, что в результате атаки на вокзал погиб полицейский, помогавший эвакуировать людей из-под обстрелов.

Последние новости Украины:

Вокруг все почернело – названо количество жертв и раненых после новой атаки на Одесчину.

Ранее стало известно о последствиях большой атаки "Шахедов".

Кроме того, сообщалось, что Залужный сделал заявление о новой мобилизации.