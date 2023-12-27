Очень сложной остается ситуация на Востоке, появились новые важнейшие подробности с поля боя.

Как сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, оккупанты продолжают наступление на Купянском, Лиманском, Северском и Бахмутском направлениях.

«На Купянском направлении противник пытается любой ценой захватить Синьковку и создать условия для блокирования Купянска», - сообщил Сырский.

По его словам, после понесенных потерь враг производит перегруппировку своих подразделений, продолжает наращивать усилия за счет перемещения подразделений по другим направлениям.

"Общее количество личного состава штурмовых вражеских подразделений составляет более двух тысяч", - уточнил Сырский.

На Лиманском направлении россияне возобновили интенсивные наступательные действия для вытеснения украинских войск из района Серебрянского лесничества и расширения Торского выступа.

«Также враг не отказывается от попыток захвата Тернов и выхода к реке Черный Жеребец», - добавил Александр Сырский.

Также Сырский сообщил, что на Северском направлении враг пытается развить наступление в районах Спорного и Белогоровки.

Оккупанты осуществляют подготовку штурмовых подразделений из числа воздушно-десантных частей для развития наступления в направлении Соледар, Северск.

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