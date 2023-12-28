Как сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, в Черном море произошел подрыв гражданского судна под флагом Панамы.
Подрыв произошел на вражеской морской мине
"Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов", - рассказал Братчук.
По его словам, судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар.
«Во избежание затопления капитан зафиксировал судно на мели», - сообщил Сергей Братчук.
Известно, что катера морской охраны и поисково-спасательной службы немедленно оказали помощь экипажу, доставили медиков на борт.
На данный момент известно о двух раненых моряках. Одному оказана помощь на месте, второго раненого доставили в ближайшую больницу. Уточняется, что его состояние удовлетворительное.
К судну направлены буксиры для снятия с мели и доставки в порт.
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