В новогоднюю ночь Львов оказался под атакой российских оккупантов.

Сначала о сильных взрывах сообщали местные жители.

Впоследствии информацию подтвердил мэр Львова Андрей Садовый, пишет Politeka.net.

«Во Львове – взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой», - призвал Садовый.

Также зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах.

Сообщалось, что горит крыша общежития.

Вскоре мэр Львова сообщил, что в день рождения Степана Бандеры россияне полностью уничтожили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Белогорще.

Садовой также опубликовал кадры, где можно увидеть, что от музея остались только руины.

«По Дублянам: пожар в университете ликвидирован. Без жертв», - спустя некоторое время также уточнил мэр Львова.

По словам Андрея Садового, этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове.

"В университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера

- и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю", - подчеркнул мэр.

Отметим, что всю новогоднюю ночь россияне атаковали Украину ударными беспилотниками.

Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича - это музей мемориального типа посвященный фигуре главного командира УПА Романа Шухевича, находился в доме, где он погиб.

В здании музея находилась последняя штаб-квартира главного командира УПА. Дом имел два этажа. На первом этаже было расположено пять тематических залов. Второй этаж воспроизводил быт Главного командира УПА во время его пребывания на этой подпольной квартире.

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