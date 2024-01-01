Окупанти атакувавли Україну у новорічну ніч ударними БпЛА, пише Politeka.net.
Повітряна тривога і вибухи лунали у багатьох регіонах України.
Так, внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі. Спалахнули пожежі.
В Одеській ОДА повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.
Про вибухи повідомляли мешканці Львова – працювало ППО.
У Білогорщі на Львівщині внаслідок російської атаки виникла пожежа в музеї Романа Шухевича
"Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", — повідомляли у Львівській ОВА.
Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про чергові вибухи у місті.
"У Львові - вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою", - закликав Садовий.
Потужний вибух прогримів в Херсоні – ворог обстрілював місто з лівобережжя.
Про вибухи також повідомляли мешканці Вінницької області і Хмельниччини.
Шахедна атака тривала майже 14 годин.
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