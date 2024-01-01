Всю ніч з 31 грудня на 1 січня Україна перебувала під жорстокою атакою Росії.

Окупанти атакувавли Україну у новорічну ніч ударними БпЛА, пише Politeka.net.

Повітряна тривога і вибухи лунали у багатьох регіонах України.

Так, внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі. Спалахнули пожежі.

В Одеській ОДА повідомили, що внаслідок російської атаки постраждали 9 людей. Один із них загинув, троє - ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці.

Про вибухи повідомляли мешканці Львова – працювало ППО.

У Білогорщі на Львівщині внаслідок російської атаки виникла пожежа в музеї Романа Шухевича

"Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", — повідомляли у Львівській ОВА.

Згодом мер Львова Андрій Садовий повідомив про чергові вибухи у місті.

"У Львові - вибухи! Уламки ворожого безпілотника потрапили в цивільний об'єкт. На місці вже є пожежники. Не нехтуйте тривогою", - закликав Садовий.

Потужний вибух прогримів в Херсоні – ворог обстрілював місто з лівобережжя.

Про вибухи також повідомляли мешканці Вінницької області і Хмельниччини.

Шахедна атака тривала майже 14 годин.

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