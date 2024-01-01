Всю ночь с 31 декабря на 1 января Украина находилась под жестокой атакой России.

Оккупанты атаковали Украину в новогоднюю ночь ударными БпЛА, пишет Politeka.net.

Воздушная тревога и взрывы раздавались во многих регионах Украины.

Так, в результате российской террористической атаки дронами есть прямые и осколочные попадания в жилые дома в Одессе. Вспыхнули пожары.

В Одесской ОГА сообщили, что в результате российской атаки пострадали 9 человек. Один из них погиб, трое – госпитализированы. Все остальные получили медицинскую помощь на месте.

О взрывах сообщали жители Львова – работало ПВО.

В Белогорще во Львовской области в результате российской атаки возник пожар в музее Романа Шухевича

"Предварительная причина: обломки вражеского беспилотника. На место выехали представители ГСЧС», — сообщали во Львовской ОВА.

Позже мэр Львова Андрей Садовый сообщил об очередных взрывах в городе.

"Во Львове – взрывы! Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект. На месте уже есть пожарные. Не пренебрегайте тревогой», - призвал Садовый.

Мощный взрыв прогремел в Херсоне – враг обстреливал город с левобережья.

О взрывах также сообщали жители Винницкой и Хмельницкой областей.

Шахедная атака длилась почти 14 часов.

Последние новости Украины:

Любой ценой - названы еще населенные пункты, находящиеся под угрозой захвата РФ.

Ужасный взрыв в Черном море - вспыхнул пожар, есть раненые.

Также напомним, что появились кадры с места страшного удара по вокзалу в Херсоне.