Кількість жертв страшного ракетного удару по українській столиці знову збільшилась, пише Politeka.net.

«Уточнення наслідків ракетного удару по столиці 29.12.3023. Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже – 27», - повідомили в КМВА.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Також в КМВА повідомили, що внаслідок атаки постраждало 30 людей.

Сьогодні, 1 січня, в українській столиці оголошено День Жалоби.

29 грудня російські загарбники завдали одинз наймасованіших повітряних ударів по території України. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу «Shahed», крилаті ракети Х-22/Х-32, балістичні ракети, С-300, крилаті ракети Х-101/Х555, аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал».

Столиця була атакована кількома десятками ракет різного типу.

«Вони заходили на місто хвилями і з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом було уражено понад три десятки повітряних цілей. Але внаслідок такої масованої ракетної атаки в столиці, на жаль, є руйнування і потерпілі», - повідомлялив КМВА.

Додамо, з початку повномасштабної війни в столиці пролунало 939 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог склала майже 1097 години.

Тільки за 2023-й рік ворог здійснив 73 повітряні атаки на Київ, під час яких застосував понад 800 засобів ураження.

«В період від 24.02.2022 до 31.12.2023, у Києві через війну загинуло 69 людей, з них третину цього тижня (29 грудня 2023). Поранення отримали 294 мешканця столиці, з яких 146 в 2023 році», - зазначали в КМВА 31 грудня.

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