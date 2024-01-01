Число жертв страшного ракетного удара по украинской столице снова увеличилось, пишет Politeka.net.

«Уточнение последствий ракетного удара по столице 29.12.3023. Спасатели обнаружили еще 4 тела погибших из-под завалов. Общее количество погибших уже – 27», – сообщили в КГВА.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Также в КГВА сообщили, что в результате атаки пострадали 30 человек.

Сегодня, 1 января, в украинской столице объявлен День Траура.

29 декабря российские захватчики нанесли один из самых массированных воздушных ударов по территории Украины. Противник применил баражирующие боеприпасы типа «Shahed», крылатые ракеты Х-22/Х-32, баллистические ракеты, С-300, крылатые ракеты Х-101/Х555, аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Столица была атакована несколькими десятками ракет разного типа.

«Они заходили на город волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более трех десятков воздушных целей. Но в результате такой массированной ракетной атаки в столице, к сожалению, есть разрушения и потерпевшие», - сообщал КГВА.

Добавим, с начала полномасштабной войны в столице прозвучало 939 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог составила почти 1097 часов.

Только за 2023-й год враг совершил 73 воздушных атака на Киев, во время которых применил более 800 средств поражения.

«В период с 24.02.2022 по 31.12.2023, в Киеве из-за войны войны погибли 69 человек, из них треть этой недели (29 декабря 2023). Ранения получили 294 жителя столицы, из которых 146 в 2023 году», - отмечали в КГВА 31 декабря.

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