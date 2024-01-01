Ситуация на части направлений очень тяжелая, оккупанты, рискуя всем, давят на позиции украинских защитников.

Как говорится в новой сводке Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений.

Так, на Авдеевском направлении украинские защитники отбили 4 атаки врага в районах Степного, Авдеевки и еще 14 атак недалеко от Первомайского, Невельского Донецкой области.

Тем временем, на Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать захватчиков в районе Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 11 атак врага вблизи Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где оккупант безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В свою очередь военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что ситуация на части направлений очень тяжелая.

«Особенно - авдеевский, бахмутский, марьинский и купянский. Враг хотел подловить нас на том, что после наших наступательных действий некоторые направления были ослаблены. И пошел в ва-банк, бросив не просто значительную часть сил и средств, а большинство», - сообщил Мирошников в своем телеграмм-канале.

По словам корреспондента, если оккупанты не достигнут оперативно-тактических целей, то ловить их на изможденности будем уже мы.

«Поэтому в следующие месяцы в очередной раз будут происходить определяющие события на весь следующий год», - отметил аналитик.

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