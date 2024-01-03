Російські окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300, пише Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА.

Зазначалось, що внаслідок удару пошкоджена освітня установа.

Попередньо, обійшлося без постраждалих.

"Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців", - повідомляв мер міста Ігор Терехов.

Згодом стало відомо, що російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району.

Як повідомляло Суспільне Харків, на місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, вона наповнена водою.

Рятувальники припускали, що ракетний удар пошкодив підземний водогін.

У деяких приватних будинках поблизу повилітали шибки.

Нагадаємо, кількість поранених внаслідок ударів по Харкову вранці 2 січня зросла до 62 людей, повідомили в поліції Харківщини.

Одна людина загинула.

Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років.

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Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, цивільна інфраструктура та автомобілі.

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