Российские оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300, пишет Politeka.net с ссылкой на Харьковскую ОГА.

Отмечалось, что в результате удара повреждено образовательное учреждение.

Предварительно обошлось без пострадавших.

"Снова прилет рядом с жилым домом. Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей, - сообщал мэр города Игорь Терехов.

Впоследствии стало известно, что российская ракета попала по одной из школ Основянского района.

Общественное Суспільне Харьків, на месте взрыва образовалась воронка диаметром около десяти метров, она наполнена водой.

Спасатели предполагали, что ракетный удар повредил подземный водопровод.

В некоторых частных домах поблизости вылетели стекла.

Напомним, количество раненых в результате ударов по Харькову утром 2 января возросло до 62 человек, сообщили в полиции Харьковщины.

Один человек погиб.

Среди раненых шесть детей от 6 до 13 лет.

Специалисты обнаружили фрагменты ракеты Искандер-М.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, гражданская инфраструктура и автомобили.

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Таких ракетных ударов еще не было: названы две главные цели Путина.

Закрывайте окна – появилось предупреждение о новой опасности.

Россияне пошли ва-банк: что будет происходить в ближайшие месяцы.