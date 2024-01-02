Як повідомляє Politeka.net з посиланням на КМДА, у Подільскоу районі Києва сильне задимлення.

«Спостерігається сильне задимлення через пожежі, спричинені ракетною атакою. Якщо ви перебуваєте у місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря просимо: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум», - йдеться у терміновоу зверненні до мешканців української столиці.

Додамо, зранку столиця пережила нову надпотужну ракетну атаку.

Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури та житлові будинки в Соломʼянському, Голосіївському, Шевченківському, Подільському, Деснянському, Дарницькому, Оболонському, Печерському районах столиці.

Багато поранених, серед них дитина.

На даний момент відомо, що одна постраждала з будинку в Соломʼянському районі, жінка похилого віку, померла в кареті «швидкої».

27 постраждалих госпіталізовані.

Оперативні служби працюють у 6-ти районах, де виникли 7 пожеж.

Із багатоповерхівки в Соломянському районі евакуйовано понад 130 людей.

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