Як повідомляє мер Андрій Садовий, за попередньою інформацією Львів атакували 10 шахедів

Як наслідок – у Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття.

«Музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері», - розповів Садовий.

На щастя, атака минулася без жертв.

На опублікованих кадрах можна побачити, що від музею майже нічого незалишилось.

Внаслідок атаки «Шахедів» деякі будівлі зрівняло із землею.

Нагадаємо, що синула ніч стала більш трагічною для Одеси.

"Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік. Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди", - розповіли в Одеській ОВА.

Внаслідок атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці.

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Також нагадаємо, що росіяни перетворили Новий Рік для українців на жах.

Будь-якою ціною - названо ще населені пункти, які під загрозою захоплення РФ.