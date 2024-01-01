Как сообщает мэр Андрей Садовый, по предварительной информации Львов атаковали 10 шахедов.

Как следствие – в Дублянах ударной волной выбиты окна в общежитиях, больницах, часовнях и домах. В общей сложности более 60 окон. Также в учебных корпусах аграрного университета уничтожено более 600 метров квадратных кровли и перекрытия.

«Музей Шухевича на Белогорще уничтожен полностью. Также на Белогорще пострадали несколько частных зданий - вылетели окна и двери», - рассказал Садовый.

К счастью, атака прошла без жертв.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что от музея почти ничего не осталось.

В результате атаки «Шахедов» некоторые здания сравняло с землей.

Напомним, что синяя ночь стала более трагической для Одессы.

"Часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БПЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные сооружения», - рассказали в Одесской ОВА.

В результате атаки погиб 15-летний подросток. Три человека с ранениями и ожогами госпитализированы, еще четверо получили медицинскую помощь на месте.

Последние новости Украины:

В Киеве резко увеличилось количество жертв страшной атаки.

Также напомним, что россияне превратили Новый Год для украинцев в кошмар.

Любой ценой - названы еще населенные пункты, находящиеся под угрозой захвата РФ.