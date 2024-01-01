Україні в ніч з 31 грудня на 1 січня опинилася під масовою атакою ворога.

Як повідомляють в Силах оборони півдня України, стартували ворожі дрони-камікадзе надвечір 31 грудня, а бойова робота закінчилася біля 4-ої ранку 1 січня.

«Очевидним пріоритетом ворога залишається припортова інфраструктура Одещини, велика кількість дронів була спрямована з моря у прибережну зону. В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали», - розповіли оборонці.

Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік.

«Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди. Одна людина загинула, трьох ушпиталено», - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Миколаївщині влучання в інфраструктурний об'єкт спричинило потужну пожежу, але вогнеборці її ліквідували.

На даний момент інформації про постраждалих не надходило.

На Вінниччині в Тульчинському районі уламками збитого ворожого безпілотника пошкоджено гараж і скління кількох будинків. На щастя, люди не ушкоджені.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що під ворожим вогнем також опинився Львів - окупанти поцілили у два об'єкти національної памʼяті

Як повідомив мер міста Андрій Садовий, окупанти вдарили по університету в Дублянах та по музею Романа Шухевича на Білогорщі.

Музей знищено вщент.

У свою чергу в Повітряних силах ЗС України повідомляють, що у новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу «Shahed».

Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Усього було зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників «Shahed-136/131».

Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

«У Новорічну ніч захисникам неба вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БпЛА – 87 із 90 «Shahed-136/131» - зазначили захисники.

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