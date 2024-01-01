Украина в ночь с 31 декабря на 1 января оказалась под массовой атакой врага.

Как сообщают в Силах обороны юга Украины, стартовали вражеские дроны-камикадзе вечером 31 декабря, а боевая работа закончилась около 4 утра 1 января.

«Очевидным приоритетом врага остается припортовая инфраструктура Одесчины, большое количество дронов было направлено из моря в прибрежную зону. В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул пожар, который оперативно укрощен. Люди не пострадали», – рассказали защитники.

Часть дронов около полуночи враг сознательно направился на жилые кварталы спальных районов, где люди в своих домах собирались семьями встретить Новый год.

«В результате падения сбитых БПЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки. Один человек погиб, трое госпитализированы», - говорится в сообщении.

Кроме того, на Николаевщине попадание в инфраструктурный объект вызвало мощный пожар, но огнеборцы его ликвидировали.

В настоящее время информации о пострадавших не поступало.

В Винницкой области в Тульчинском районе обломками сбитого вражеского беспилотника поврежден гараж и остекление нескольких домов. К счастью, люди не пострадали.

Напомним, ранее стало известно, что под вражеским огнем также оказался Львов - оккупанты попали в два объекта национальной памяти.

Как сообщил мэр города Андрей Садовый, оккупанты ударили по университету в Дублянах и по музею Романа Шухевича на Белогорще.

Музей уничтожен до основания.

В свою очередь в Воздушных силах ВС Украины сообщают, что в новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа «Shahed».

Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ.

Всего были зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников «Shahed-136/131».

Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 из ТОТ Херсонской и Запорожской областей.

«В Новогоднюю ночь защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БпЛА – 87 из 90 «Shahed-136/131» – отметили защитники.

Последние новости Украины:

Ужасный удар по Киеву – количество жертв резко увеличилось.

Полностью уничтожили – выяснились тяжелые последствия атаки на Львов.

Любой ценой - названы еще населенные пункты, находящиеся под угрозой захвата РФ.