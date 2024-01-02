Как сообщает Politeka.net со ссылкой на КГГА, в Подольском районе Киева сильное задымление.

«Наблюдается сильное задымление из-за пожаров, вызванных ракетной атакой. Если вы находитесь в местах задымления, для улучшения ситуации с состоянием воздуха просим: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», - говорится в срочном обращении к жителям украинской столицы.

Добавим, с утра столица пережила новую сверхмощную ракетную атаку.

Повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома в Соломенском, Голосеевском, Шевченковском, Подольском, Деснянском, Дарницком, Оболонском, Печерском районах столицы.

Много раненых, в их числе ребенок.