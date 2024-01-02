Російські загарбники завдали ударів по Києву і центральній частині міста Харків.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, зокрема в Шевченківському районі.

На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

Тим часом в Мережі з’являються все новій і нові кадри з наслідками ракетної атаки на Київ.

Пожежі спалахнули у житлових багатоповерхівках.

На даний момент відомо про 16 постраждалих.

Повідомляється, що 15 постраждалих госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Одній людині надали допомогу на місці.

Крім того, стало відомо, що сильна пожежа палає на території одного з автосалонів Києва.

Також у Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Тим часом Повітряні сили повідомляють про рух ще однієї групи ракет.

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