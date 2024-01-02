Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, зокрема в Шевченківському районі.
На цю хвилину - більше 20 постраждалих. Одна людина загинула.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
Тим часом в Мережі з’являються все новій і нові кадри з наслідками ракетної атаки на Київ.
Пожежі спалахнули у житлових багатоповерхівках.
На даний момент відомо про 16 постраждалих.
Повідомляється, що 15 постраждалих госпіталізували медики з багатоповерхового будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. Одній людині надали допомогу на місці.
Крім того, стало відомо, що сильна пожежа палає на території одного з автосалонів Києва.
Також у Подільському районі палає складська будівля. Пожежа на площі 2000 м кв. Екстренні служби працюють на місці, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
Тим часом Повітряні сили повідомляють про рух ще однієї групи ракет.
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