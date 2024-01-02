Російські загарбники минулої ночі знову атакували Україну ударними дронами. Зокрема, під ударом опинився Київ.

У місті повідомляли про вибухи – працювало ППО.

«У столиці пролунали вибухи. Зокрема, в Деснянському районі палає уламок БПЛА на відкритій місцевості. Всі служби на місці», - повідомляв мер міста Віталій Кличко.

Згодом з’явилася уточнююча інформація.

В КМВА повідомляли, що в столиці внаслідок атаки ворожих БпЛА немає критичних руйнувань. Зафіксовано падіння кількох решток дронів на відкритій місцевості.

У свою чергу Повітряні сили повідомляють, що у ніч на 2 січня окупанти атакували 35-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з мису Чауда – Крим та району приморсько-ахтарськ – рф.

Усі ворожі ударні БПЛА знищено.

Тим часом в Україні лунає масштабна повітряна тривога. Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС здійснили пуски ракет.

Вночі з аеродрому "Оленья" (Мурманська область) злетіли 16 літаків 16 Ту-95МС та попрямували на рубіж пуску крилатих ракет у районі Каспійського моря.

За даними моніторінгових каналів, Росія здійснила пуски з усіх 16 бортів ТУ-95МС.

Українців закликають не ігнорувати тривогу.

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