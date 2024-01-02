Российские захватчики минувшей ночью снова атаковали Украину ударными дронами. В частности, под ударом оказался Киев.

В городе сообщали о взрывах – работало ПВО.

«В столице раздались взрывы. В частности, в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте», - сообщал мэр города Виталий Кличко.

Позже появилась уточняющая информация.

В КГВА сообщали, что в столице в результате атаки вражеских БпЛА нет критических разрушений. Зафиксировано падение нескольких останков дронов на открытой местности.

В свою очередь Воздушные силы сообщают, что в ночь на 2 января оккупанты атаковали 35 ударными БПЛА типа Shahed-136/131 с мыса Чауда – Крым и района приморско-ахтарск – рф.

Все вражеские ударные БПЛА уничтожены.

Тем временем, в Украине звучит масштабная воздушная тревога. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили пуски ракет.

Ночью с аэродрома "Оленья" (Мурманская область) взлетели 16 самолетов 16 Ту-95МС и направились на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря.

По данным мониторинговых каналов, Россия совершила пуски со всех 16 бортов ТУ-95МС.

Украинцев призывают не игнорировать тревогу.

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