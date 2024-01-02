Российские захватчики нанесли удары по Киеву и центральной части города Харьков.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, в частности, в Шевченковском районе.

К этой минуте - более 20 пострадавших. Один человек погиб.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

Тем временем в Сети появляются все новые и новые кадры с последствиями ракетной атаки на Киев.

Пожары вспыхнули в жилых многоэтажках.

На данный момент известно о 16 пострадавших.

Сообщается, что 15 пострадавших госпитализировали медики из многоэтажного дома в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. Одному человеку была оказана помощь на месте.

Кроме того, стало известно, что сильный пожар вспыхнул на территории одного из автосалонов Киева.

Также в Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 кв. Экстренные службы работают на месте, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Тем временем Воздушные силы сообщают о движении еще одной группы ракет.

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