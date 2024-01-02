Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Харківську ОДА, в результаті ворожих ракетних ударів по центру Харкова загинула 91-річна жінка.

Станом на зараз відомо про 44 постраждалих.

«Серед них 5 дітей: 3 хлопчики 9 років; дівчатка 6 і 13 років. У потерпілих дітей – вибухові травми, забої, акубаротравми, гострі реакції на стрес», - розповіли в ОДА.

Також поранень зазнали 24 жінки віком від 19 до 84 років і 15 чоловіків – від 24 до 60 років.

«Наразі 28 пацієнтів перебувають у лікарнях, в тому числі 3 дітей. Медики оцінюють їх стан як середній», - додали в ОДА.

В Мережі з’являються нові подробиці і кадри з місця атаки.

Загалом російські окупанти сьогодні випустили по Україні 122 ракети та 36 БПЛА.

Збити вдалося 87 ракет та 27 дронів.

Додамо, що від страшного ракетного удару також оговтується Київ і Київська область.

Небо над столицею України затягнуло чорним димом від пожеж, які палають і різних районах.

Постраждалих десятки. Також відомо про одну загиблу жінку.

Крім того, внаслідок падіння уламків у Вишневому Київської області загинуло 2 людини, ще 11 поранені, зокрема 1 дитина.

В громадах пошкоджено низку приватних будинків, понад 60 автомобілів.

Через падіння уламків сталася пожежа в недобудованій церкві, пошкоджено декілька підприємств, складських приміщень. Ушкоджень зазнав один із медзакладів.

Загалом на цей час відомо про 92 поранених і 4 загиблих.

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