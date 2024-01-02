Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА, в результате вражеских ракетных ударов по центру Харькова погибла 91-летняя женщина.

По состоянию на данный момент известно о 44 пострадавших.

«Среди них 5 детей: 3 мальчика 9 лет; девочки 6 и 13 лет. У пострадавших детей – взрывные травмы, ушибы, акубаротравмы, острые реакции на стресс», - рассказали в ОГА.

Также ранения получили 24 женщины в возрасте от 19 до 84 лет и 15 мужчин – от 24 до 60 лет.

«В настоящее время 28 пациентов находятся в больницах, в том числе 3 детей. Медики оценивают их состояние как среднее», - добавили в ОГА.

В Сети появляются новые подробности и кадры с места атаки.

В общей сложности российские оккупанты сегодня выпустили по Украине 122 ракеты и 36 БПЛА.

Сбить удалось 87 ракет и 27 дронов.

Добавим, что от страшного ракетного удара также приходит в себя Киев и Киевская область.

Небо над столицей Украины затянуло черным дымом от пылающих пожаров и разных районах.

Пострадавшие десятки. Также известно об одной погибшей женщине.

Кроме того, в результате падения обломков в Вишневом Киевской области погибли 2 человека, еще 11 ранены, в том числе 1 ребенок.

В общинах поврежден ряд частных домов, более 60 автомобилей.

Из-за падения обломков произошел пожар в недостроенной церкви, повреждены несколько предприятий, складских помещений. Повреждение получило одно из медучреждений.

Вцелом к настоящему времени известно о 92 раненых и 4 погибших.

Последние новости Украины:

Закрывайте окна - появилось предупреждение о новой опасности.

Ужасные удары по Киеву и Харькову - пламя до небес.

Россияне пошли ва-банк: что будет происходить в ближайшие месяцы.