На Бахмутском направлении идут жестокие бои, российские захватчики продолжают штурмовать и несколько изменили тактику.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений.

В частности, на Бахмутском направлении украинские воины отбили 3 атаки противника возле Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

По некоторым данным, враг изменил тактику.

Как рассказал военный корреспондент Андрей Циплиенко, оккупанты продолжают использовать тактику шурмовых волн в группах от нескольких человек до 50 бойцов. Но с новыми деталями.

«Первыми теперь идут профессиональные штурмовики. Если им удалось продвинуться, за ними второй волной, сразу посылают "копателей", чья задача быстро выкопать окопы и закрепиться. Дальше окопы заполняют «мобики», - сообщил Цаплиенко.

В свою очередь Юрий Федоренко, командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко, сообщил, что между Бахмутом и Часовым Яром идут сложные бои.

"Противник продолжает штурмовать, но существенных успехов объективно не имел. Большинство отрезков на Бахмутском направлении, где работают мощные бригады Сил обороны, закрыты.

Противник во время ведения боевых действий несет достаточно существенные потери своего ударно-штурмового потенциала», - рассказал Федоренко.

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