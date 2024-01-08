Так, окупанти завдали мінімум 4 удари по Харкову. Тип озброєння наразі встановлюється, пише Politeka.net.
«Цього ранку ворог бив по промисловим обʼєктам міста. Є пожежа та на даний момент одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики», - повідомив мер міста Ігор Терехов.
Крім того, у м. Зміїв Чугуївського району зафіксоване влучання у приватний будинок.
Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини.
Також відомо про сильну пожежу у місті Кривий Ріг. Ворог поцілив по Торговому Центру. В мережі вже почали з’являтися кадри – руйнування значні.
Також вибухи лунали у Запоріжжі.
«Російські терористи атакують Запоріжжя. На жаль, є постраждалі. На місцях починають працювати відповідні служби», - повідомив секретар Заорізької міської ради Анатолій Куртєв.
ОНОВЛЕНО:
Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у Запоріжжі пролунало загалом 5 вибухів.
Наразі відомо про влучання ракет у житлові райони - на відкриті території та поруч із будинками.
Внаслідок ракетної атаки станом на 08:00 відомо про двох постраждалих - чоловіка та жінку.
На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
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