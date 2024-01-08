Российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть первые подробности о последствиях атаки.

Так, оккупанты нанесли минимум 4 удара по Харькову. Тип вооружения устанавливается, пишет Politeka.net.

«В это утро враг бил по промышленным объектам города. Есть пожар и сейчас одна пострадавшая женщина. Пожар уже гасят наши спасатели, с раненой работают медики», - сообщил мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, в г. Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.

Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека.

Также известно о сильном пожаре в городе Кривой Рог. Враг попал по Торговому Центру. В сети уже начали появляться кадры – значительные разрушения.

Также взрывы раздавались в Запорожье.

«Российские террористы атакуют Запорожье. К сожалению, есть пострадавшие. На местах начинают работать соответствующие службы», – сообщил секретарь Заорожского городского совета Анатолий Куртев.

ОБНОВЛЕНО:

В результате комбинированной атаки крылатых и баллистических ракет с разных направлений в Запорожье прозвучало 5 взрывов.

Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

В результате ракетной атаки по состоянию на 08:00 известно о двух пострадавших - мужчине и женщине.

На местах ударов работают оперативные и спасательные службы.

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