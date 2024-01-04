Російські окупанти не зупиняються ні перед чим, знищуючи українські міста, перетворюючи на попіл житлові будинки.

Минулої ночі страшні вибухи прогриміли в Кураховому, пише Politeka.net.

«Центр Курахового — під ракетним ударом. Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки», - повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

На кадрах можна побачити, що руйнування дуже значні.

Нагадаємо, 31 грудня російські загарбники, обстрілявши Курахове, поцілили у відділення центральної міської лікарні, де на момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів та персонал.

Постраждали 5 людей.

Крім того, пошкоджено адмінбудівлі та критична інфраструктура.

Російські загарбники намагаються просунутися до Курахового, але, на думку деяких експертів, перспектива їхнього швидкого прориву мінімальна.

«Загроза, безумовно, є, але слід розуміти, в якій перспективі. Це приблизно трохи понад 15 кілометрів від Мар’їнки. До Курахового знаходяться наші лінії оборони, рубежі, які росіянам потрібно буде проривати…», - підкреслював військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

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