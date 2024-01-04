Минулої ночі страшні вибухи прогриміли в Кураховому, пише Politeka.net.
«Центр Курахового — під ракетним ударом. Близько півночі росіяни випустили по місту ракети — зруйнували дитсадок, школу, профілакторій і кав'ярню. Крім того, пошкоджено численні багатоповерхівки», - повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.
На кадрах можна побачити, що руйнування дуже значні.
Нагадаємо, 31 грудня російські загарбники, обстрілявши Курахове, поцілили у відділення центральної міської лікарні, де на момент удару перебували на стаціонарі 25 пацієнтів та персонал.
Постраждали 5 людей.
Крім того, пошкоджено адмінбудівлі та критична інфраструктура.
Російські загарбники намагаються просунутися до Курахового, але, на думку деяких експертів, перспектива їхнього швидкого прориву мінімальна.
«Загроза, безумовно, є, але слід розуміти, в якій перспективі. Це приблизно трохи понад 15 кілометрів від Мар’їнки. До Курахового знаходяться наші лінії оборони, рубежі, які росіянам потрібно буде проривати…», - підкреслював військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.
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